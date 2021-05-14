14 мая 2021, 16:04
За два дня в Петрозаводске велосипедисты более 20 раз нарушили ПДД
В дорожном ведомстве отмечают, что велосипедисты массово игнорируют правила дорожного движения на улицах столицы Карелии
В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали о велосипедистах, нарушивших правила дорожного движения. За два дня в Петрозаводске инспекторами пресекли более 20 нарушений правил дорожного движения велосипедистами.
В ГИБДД отмечают, что любители двухколесного транспорта массово игнорируют ПДД и не спешиваются при пересечении проезжей части по пешеходным переходам.
В отношении велосипедистов составили постановления об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф 800 рублей. Дорожное ведомство также опубликовало видеоподборку аварий с участием велосипедистов.