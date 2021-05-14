За два дня в Петрозаводске велосипедисты более 20 раз нарушили ПДД

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали о велосипедистах, нарушивших правила дорожного движения. За два дня в Петрозаводске инспекторами пресекли более 20 нарушений правил дорожного движения велосипедистами.

В ГИБДД отмечают, что любители двухколесного транспорта массово игнорируют ПДД и не спешиваются при пересечении проезжей части по пешеходным переходам.

В отношении велосипедистов составили постановления об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф 800 рублей. Дорожное ведомство также опубликовало видеоподборку аварий с участием велосипедистов.