14 мая 2021, 16:04
Происшествия

За два дня в Петрозаводске велосипедисты более 20 раз нарушили ПДД

В дорожном ведомстве отмечают, что велосипедисты массово игнорируют правила дорожного движения на улицах столицы Карелии

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали о велосипедистах, нарушивших правила дорожного движения. За два дня в Петрозаводске инспекторами пресекли более 20 нарушений правил дорожного движения велосипедистами.

В ГИБДД отмечают, что любители двухколесного транспорта массово игнорируют ПДД и не спешиваются при пересечении проезжей части по пешеходным переходам.

В отношении велосипедистов составили постановления об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф 800 рублей. Дорожное ведомство также опубликовало видеоподборку аварий с участием велосипедистов.

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Метки: 
велосипедист
новости петрозаводска
Госавтоинспекция
ПДД
штраф