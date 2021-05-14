14 мая 2021, 15:44
Суд назначил женщине обязательные работы за кражу кроликов
Беломорчанка украла пять кроликов, а затем снова вернулась на место преступления, где ее застал хозяин живности
В Беломорском районе женщину осудили за воровство живых кроликов.
Преступление было совершено летом прошлого года. нетрезвая жительница Карелии проникла в хозяйственную постройку и забрала пять кроликов. Позднее она попыталась еще раз похитить зверьков, но ее отловил хозяин животных.
Суд учел данные о личности женщины, характер и степень общественной опасности преступлений. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление было совершено в состоянии опьянения. Суд назначил беломорчанке наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов. Приговор вступил в силу. (фото vashkrolik.ru)