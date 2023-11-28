Буря обрушится сегодня на Карелию

Сегодня, 28 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренный снег, метель. На дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -1, -3°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Днем снег, местами сильный. В большинстве районов метель. На дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха -1, -6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-9, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже -5-6, пасмурно, сильный снег.

В Сортавале -4-7, пасмурно, в первой половине дня снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Tom Wheatley