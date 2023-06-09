Брошенных медвежат случайно обнаружили рыбаки в Приладожье

О судьбе малышей рассказал очевидец, побывавший на ферме, где сейчас находятся косолапые мишки.

«Медведей случайно обнаружили рыбаки. Почему медвежата остались одни, можно только догадываться. Предположительно, медведицу подняли собаки, и она ушла. Один медвежонок замерз, видно мать погибла, двое выжили. Теперь медвежата на ферме, под присмотром ветеринара. Пьют козье молоко и уже окрепли. В лес их уже отправлять нельзя — погибнут. Они как дети малые, ревнуют, кому внимание больше. Меня облизали всего. И урчат как пчелиный рой»,

— рассказал мужчина.

Медвежата живут на ферме с начала этого года и получили клички – Миша и Вася.

Они находятся под присмотром специалиста и окружены заботой. Диких зверей планируют передать в зоопарк. // фото Сергея Тяжелкова