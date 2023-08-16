Брошенные на улицах Петрозаводска автомобили ищет мэрия

Разукомплектованные и брошенные автомобили ищет мэрия. Горожане написали уже больше 300 жалоб на автохлам, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специальная комиссия проверила материалы по 106 машинам, 104 из них признали брошенными и/или разукомплектованными. Из них 46 автомобилей владельцы добровольно убрали с улиц.

У 10 разбитых автомобилей нашлись хозяева и заявили о своих правах. По 39 машинам подали иски в суд. // фото: wirestock/ freepik.com