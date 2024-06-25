Брошенные автомобили убирают с городских улиц

Брошенные и разукомплектованные автомобили вывозят с улиц Петрозаводска. Их отправляют храниться на стоянку «Автоспецтранса».

На прошлой неделе были вывезены три автомобиля – суд признал их бесхозными. На этой неделе еще три увезли от дома №3 на Шотмана, №12 на Державина и №19 на Красноармейской.

В списке – еще девять бесхозных автомобилей. В мэрии уточнили, что перечень на эвакуацию постоянно пополняется.

Запрет на хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств вступил в силу в столице Карелии в 2022 году. // фото стоп-кадр видео из паблика администрации города