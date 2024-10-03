Большой театр ввел именные билеты для борьбы со спекуляцией

Большой театр в Москве изменил правила продажи билетов на спектакли. Чтобы избежать спекуляций, с 1 октября продают именные билеты. Приобрести их можно при предъявлении документа, удостоверяющего личность. О нововведениях сообщается в телеграм-канале театра.

В кассе театра данные зрителя внесут в билет, а при покупке на официальном сайте театра пользователь внесет данные самостоятельно.

При походе в театр билеты проверят вместе с удостоверением личности. Если в данных будет несоответствие, то зрителя не пропустят.

В театре подчеркнули, что при покупке билетов в других местах и у других организаций или лиц, можно приобрести фальшивку. // фото unsplash.com/ Kyle Head