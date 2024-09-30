Большой симфонический оркестр открывает абонемент (6+)

Карельская филармония приглашает отметить Международный день музыки

1 октября, в Международный день музыки, Карельская филармония приглашает на концерт-открытие Абонемент №1 «Вечера с Большим симфоническим оркестром». В этот вечер оркестр и публика в зале будут чествовать юбиляра – художественного руководителя и главного дирижёра Симфонического оркестра, заслуженного артиста Республики Карелия Анатолия Рыбалко. Будут подведены итоги конкурса поздравлений Маэстро, который в течение сентября проходил в группе Карельской филармонии в соцсети Вконтакте.

В программе вечера музыкальные шедевры: «Зигфрид-идиллия» Рихарда Вагнера, вокальный цикл Модеста Мусоргского «Песни и пляски смерти» и Симфония №4 Густава Малера.

«Зигфрид-идиллия» создавалась в самый счастливый период жизни Рихарда Вагнера. Позади — годы нищеты, борьбы за признание и одиночества, впереди — спокойная обеспеченная жизнь с горячо любимой женой Козимой на вилле Трибшен на берегу красивейшего Фирвальдштедтского озера. Здесь композитор может полностью отдаться творчеству. Завершение третьей части тетралогии «Кольцо нибелунга», оперы «Зигфрид», совпало с рождением долгожданного сына. Вагнер дал ему имя любимейшего своего героя, а жене на день рождения подарил «Зигфрид-идиллию».

«Песни и пляски смерти» Мусоргского – одно из самых грандиозных вокальных произведений в мировой музыкальной литературе. Образ смерти в её разных обличиях дан с потрясающей выразительной силой. Талант Модеста Мусоргского, как мастера вокальной музыки, раскрывается здесь во всей красе.

Четвёртая симфония Густава Малера, написанная в 1901 году, открывает симфонический ХХ век, и открытие это было весьма неожиданным для современников. Один из них сказал на премьере: «Какая шокирующая музыка! И что, это действительно серьёзно?» Вместо привычных в те годы тяжеловесных звучаний, растянутых форм и утомительного глубокомыслия перед публикой предстало хрупкое и прозрачное сочинение, похожее на опусы Гайдна и Моцарта. Однако в музыке Малера, как и вообще в искусстве ХХ века, чёрное легко может обернуться белым, белое – чёрным, слёзы могут означать смех, а смех – слёзы. Поэтому Четвёртая симфония далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. Идея симфонии связана с миром ребенка, но безоблачность музыки – мнимая. Это самое загадочное сочинение Малера.

Исполнители: Симфонический оркестр филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист Карелии Анатолий Рыбалко

Солисты: лауреаты международных конкурсов Екатерина Сергеева (меццо-сопрано, Мариинский театр), Ольга Черемных (сопрано, театр «Зазеркалье»).

Начало в 19:00. 6+. Действует «Пушкинская карта».

Билеты здесь: https://kgfptz.ru/events/order/mezhdunarodnij-den-muziki-2024/

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