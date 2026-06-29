Россияне стали чаще пользоваться услугами специалистов по «нытингу»

Специалисты по выслушиванию жалоб разделят недовольство клиента жизнью и погодой

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Жители России все чаще ищут специалистов по выслушиванию жалоб, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные компании «Авито Услуги».

Речь идет о так называемом «нытинге». Специалист выслушивает жалобы клиента на работу, погоду, начальство, соседей и, в целом, на жизнь, при этом он не дает советов, не призывает «взять себя в руки» и не мотивирует. Он просто разделяет недовольство.

Все чаще россияне нанимают людей, которые будут оправдывать их в любой ситуации: проиграл в споре, опоздал на встречу или съел лишний кусочек торта. Исполнители также готовы занять место в очереди или взять на себя разговор по телефону.

Специалисты отмечают, что за каждой такой необычной услугой кроется нехватка времени, желание снять с себя неприятную задачу, потребность в общении или стремление получить необычный опыт.