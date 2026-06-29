Россияне активно ищут замену отдыху в Крыму

Россияне стали массово отменять поездки в Крым из-за сложной ситуации на полуострове

Фото: Петрозаводск говорит

По прогнозу экспертов, любители пляжного отдыха потянутся на юг России - в Анапу и Геленджик, например, а предпочитающие заботу о себе в санаториях и здравницах, скорее всего, выберут Белоруссию или Кавказ.

Как стало известно «Фонтанке», на фоне атак беспилотников на Крым, отключения там электричества и дефицита бензина россияне массово отменяют отдых на полуострове.

В то же время часть путешественников не отказывается от поездок на полуостров несмотря на напряженную обстановку, хотя другие активно подбирают более безопасные заграничные альтернативы, передает издание «Новосвят».

Так, жители столицы и Подмосковья выбирают Турцию, Таиланд и Египет за их более доступные цены и высокий уровень сервиса. При этом некоторые туристы не собираются менять планы, хотя и беспокоятся из-за текущей ситуации на полуострове. Так, один из них рассматривает поездку в Феодосию как необходимый отдых после сложного рабочего года.

Напомним, в Крыму и Севастополе ранее ввели режим ЧС.