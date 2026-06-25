Режим ЧС введен в Крыму и Севастополе

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в двух субъектах

Фото "Петрозаводск говорит"

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Крыму и Севастополе. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, на такие меры властям регионов пришлось пойти для решения экономических вопросов. Аксенов отметил, что режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

Ранее в Крыму возникли проблемы с топливом, что привело к введению серьезных ограничений для населения. Полуостров также продолжает подвергаться налетам БПЛА. Так, 25 июня в результате нового удара погибли ребенок и взрослый.