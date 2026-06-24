При атаке БПЛА в Крыму погибли два человека, один из них - ребенок

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате атаки ВСУ на Крым, еще двое пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
«В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали», — сообщил Аксёнов.
Он подчеркнул, что власти окажут помощь семьям погибших.
В Минобороны рассказали, что минувшей средства ПВО сбили 269 украинских дронов над российскими регионами, включая Крым.