При атаке БПЛА в Крыму погибли два человека, один из них - ребенок

Ночной налет дронов ВСУ унес жизнь двух человек

Фото: Петрозаводск говорит

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате атаки ВСУ на Крым, еще двое пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

«В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали», — сообщил Аксёнов.

Он подчеркнул, что власти окажут помощь семьям погибших.

В Минобороны рассказали, что минувшей средства ПВО сбили 269 украинских дронов над российскими регионами, включая Крым.