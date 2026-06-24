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25 июня 2026
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Происшествия

При атаке БПЛА в Крыму погибли два человека, один из них - ребенок

Ночной налет дронов ВСУ унес жизнь двух человек
погибшие
Фото: Петрозаводск говорит

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате атаки ВСУ на Крым, еще двое пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

«В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали», — сообщил Аксёнов.

Он подчеркнул, что власти окажут помощь семьям погибших. 

В Минобороны рассказали, что минувшей средства ПВО сбили 269 украинских дронов над российскими регионами, включая Крым.

 

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