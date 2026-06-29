Россия закроет железнодорожные пункты на границе со странами ЕС

Со среды Россия поставит на паузу перевозки через Выборг, Карелию и Псковскую область в Прибалтику и Финляндию

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Россия закроет несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе с Прибалтикой и Финляндией.

С 1 июля временно будет приостановлено движение лиц, транспорта, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через госграницу России на отдельных участках, следует из правительственного распоряжения.

Движение будет приостановлено через пункты пропуска Выборг в Ленобласти, Вяртсиля и Люття в Карелии, Санкт-Петербург-Финляндский в Северной столице, Светогорск в Ленобласти, Печоры-Псковские в Псковской области и Пыталово в Псковская области.

МИД России уведомит Суоми, Эстонию и Латвию о решении.