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30 июня 2026
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Происшествия

Мужчина из Карелии пытался подзаработать, но потерял деньги

Кондопожанин отдал мошенникам 470 тысяч рублей
деньги в кошельке
Фото "Петрозаводск говорит"

В полицию Кондопоги обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что потерял деньги в попытке подзаработать, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он познакомился в сети с некой девушкой, которая предложила получать доход на инвестициях. Ни к какой прибыли действия мужчины не привели - он лишь перевел 470 тысяч рублей на неизвестные счета. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что таким же образом в городе бумажников пострадала и женщина, она отдала аферистам почти миллион рублей.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: У катавшегося по тротуару подростка отобрали питбайк

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