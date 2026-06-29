Мужчина из Карелии пытался подзаработать, но потерял деньги

Кондопожанин отдал мошенникам 470 тысяч рублей

Фото "Петрозаводск говорит"

В полицию Кондопоги обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что потерял деньги в попытке подзаработать, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он познакомился в сети с некой девушкой, которая предложила получать доход на инвестициях. Ни к какой прибыли действия мужчины не привели - он лишь перевел 470 тысяч рублей на неизвестные счета. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что таким же образом в городе бумажников пострадала и женщина, она отдала аферистам почти миллион рублей.