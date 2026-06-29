Крупный астероид может врезаться в Землю

Ученые оценили последствия возможного удара небесного тела в 2032 году

Фото "Петрозаводск говорит"

Астероид 2024 YR4 в настоящее время считается самым опасным для Земли с точки зрения ученых. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

По словам специалиста, 22 декабря 2032 года небесное тело может врезаться в Землю. Его падение может привести к разрушениям в радиусе 30 километров - это сопоставимо с крупным городом.

Бурмистров подчеркнул, что вероятность такого сценария крайне мала и составляет 0,0017%. Траектория астероида будет уточнена в 2028 году после того, как он в очередной раз сблизится с нашей планетой.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль сорвался с горы в Крыму, женщина-водитель чудом выжила.