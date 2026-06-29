Артур Парфенчиков напутствовал выпускников медколледжа в Петрозаводске

Благодаря планомерной работе Правительства региона по поддержке организаций среднего специального образования за последние 5 лет количество поступивших в медколледж возросло почти вдвое

Фото: Пресс-служба Правительства РК

30 июня в Петрозаводском базовом медицинском колледже состоялась церемония вручения дипломов выпускникам по специальности «Лечебное дело». В мероприятии принял участие Глава Карелии Артур Парфенчиков.

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Руководитель региона напутствовал молодых фельдшеров и отметил их успехи в обучении:

Медицина для человека начинается с фельдшерско-акушерского пункта, амбулатории, с приема в поликлинике. В этом важность того выбора, который вы сделали. Отрадно видеть результаты работы Правительства республики – когда приезжаешь в отдаленные поселки, в центральные больницы и встречаешь там выпускников нашего колледжа, которые с честью несут звание медицинского работника. Сегодня в профессиональный путь отправляются ещё 134 выпускника, и география вашей работы вновь – вся территория Карелии. Одной из важных задач первичного звена медицины – фельдшеров, участковых врачей – популяризация здорового образа жизни и профилактика. Передавайте будущим пациентам знания о том, как нужно жить, чтобы не болеть,

– сказал Артур Парфенчиков.

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В июне 2026 года обучение в Петрозаводском базовом медицинском колледже завершают 450 студентов. 71 выпускник получает диплом с отличием. 90 человек обучались по целевому договору.

На церемонии вручения дипломов выпускников поздравил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Он подчеркнул, что Правительство Карелии постоянно работает над созданием комфортных условий для успешного обучения будущих медицинских работников в регионе, и многое уже сделано.

В этом году по инициативе Главы Карелии мы создали совершенно новый институт наставничества – вас ждут 720 опытных врачей, которые помогут в работе, у которых вы продолжите учиться, с которыми сможете быстрее адаптироваться в коллективах. Мы создали телефон горячей линии, чтобы вы могли задать любые вопросы по наставничеству и любым непростым моментам в работе. 25 % выпускников лечебного дела пойдут работать на скорую помощь – укомплектованность средним медицинским персоналом в республике выше, чем по России. Созданный по инициативе Главы региона симуляционный центр при колледже – самый лучший на Северо-Западе – к нам приезжают на аккредитацию в Карелию коллеги из Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Вологодской области,

– подчеркнул Михаил Охлопков.

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В завершении по традиции будущие фельдшеры торжественно дали клятву Гиппократа.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина контрольные цифры приема в медицинском колледже ежегодно увеличивают. За последние 5 лет – с 2020 по 2025 год – количество поступивших возросло почти на 50 % – с 402 до 737 человек. На данный момент в колледже получают образование 1588 студентов. В 2026 году колледж планирует принять 815 обучающихся.

Напомним, Петрозаводский базовый медицинский колледж осуществляет подготовку специалистов со средним медицинским образованием для системы здравоохранения Республики Карелия по шести направлениям: лечебное, акушерское, сестринское, стоматологическое дело, лабораторная диагностика и фармация.