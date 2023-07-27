Большие квартиры в ЖК «Компас»: собрали варианты для семей с детьми

Многокомнатные квартиры в последнее время на рынке новостроек встречаются в карельской столице не часто. Тренд на небольшое жилье активно набирает обороты. Но что, если нужна квартира с несколькими спальнями, с большим метражом? Можно, конечно, поискать на вторичном рынке. Но куда удобнее и выгоднее приобрести квартиру в новостройке. Например, в первом доме монолитного жилого комплекса «Компас» на Перевалке.

Первый дом «Компаса» сейчас на стадии фасадных и внутренних работ. Сам монолит уже возведен. Срок ввода в эксплуатацию – начало следующего года.

В доме есть планировки на любой вкус. В том числе – большие квартиры.

Например, здесь есть квартира с двумя спальнями и большой кухней-гостиной на 23,3 квадратных метра. При входе в квартиру есть небольшое помещение, где можно организовать хранение сезонной одежды, игрушек или бытовой техники, освободив дополнительное пространство в комнатах. В квартире – два санузла. Общая площадь – 67,5 квадратных метра.

Есть вариант чуть меньшей площади – 62,5 квадратных метра, но тоже с двумя спальнями, просторной кухней-студией и гардеробной при входе.

В то же время те, кто ищут квартиру большей площади, оценят вариант площадью 90 квадратных метров с двумя спальнями, двумя санузлами и двумя гардеробными или кладовыми. «Изюминка» этой планировки в том, что одна из комнат имеет отдельный вход в ванную комнату с окном и в гардеробную. Здесь, к примеру, идеально расположится родительское «царство». А в кухне-гостиной площадью в 21,1 квадратных метра можно устроить прекрасную общую зону для семейных вечеров.

Есть в «первом доме «Компаса» и квартира с тремя спальнями, общей площадью 109 квадратных метра! В двух спальнях – свои гардеробные, которые позволяют максимально освободить пространство, в квартире два санузла и отдельное пространство для хранения вещей во входной зоне. Также здесь две лоджии, а окна выходят на три стороны: найдется комната и для любителей рассветов, и для тех, кому без заката или полуденного солнышка некомфортно.

Все эти квартиры доступны прямо сейчас. Узнать все подробности об ипотеке, подать заявки в банки, ознакомиться с вариантами отделки можно в отделе продаж застройщика по адресу: Комсомольский проспект, д.29, тел. 59 47 47.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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