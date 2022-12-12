Болеет более 300 человек, школу №55 закрыли на карантин

В школе №55 на Оборонной улице в Петрозаводске закрыли на карантин. Все массовые мероприятия отменили на ближайшие дни. Это следует из приказа администрации образовательного учреждения за подписью директора Риммы Ермоленко. Документ размещен в паблике школы.

Школу закрыли на карантин с 12 по 19 декабря из-за превышения почти на 23% порога заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями. В школе отсутствуют 306 человек. Также на это время запрещены массовые мероприятия, внеклассные мероприятия, дополнительные занятия.

Из-за распространения респираторных заболеваний, общешкольные родительские собрания перенесены на 3 четверть.

К занятиям ученики должны будут приступить с 20 декабря.