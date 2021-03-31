Более восьми тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом накануне

За последние сутки в России выявлены 8275 новых зараженных коронавирусом. Умерли 408 пациентов. Выздоровели 10 176 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 1286 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 715, в Ленинградской области - 94, в Вологодской области - 92, в Архангельской области - 80, в Мурманской области - 72.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 545 095 раз. Скончались 98 850 человек.

Напомним, в Карелии 30 марта Covid-19 выявлен у 86 человек. Фото media.abon-news.ru