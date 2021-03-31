Гидрометцентр предупредил о предстоящем похолодании

На европейскую территорию России надвигается похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

По информации синоптиков, к выходным температура воздуха опустится ниже нуля. В ночь с субботы на воскресенье ожидается до минус пяти градусов.

В первых числах апреля на европейской территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

По словам Вильфанда, четверг станет последним теплым днем перед похолоданием. Фото ru.sm.news