Россиянка умерла после укуса домашней кошки

Страшный случай произошел в Волгоградской области. Предположительно, 60-летняя женщина могла умереть от бешенства после того, как ее укусила кошка, пишет РИА Новости.

Россиянка обратилась за медицинской помощью в середине марта, подозревая у себя коронавирус. Врачи отправили ее в областную инфекционную больницу. 25 марта женщина умерла. Окончательный диагноз установят после исследований.

Было установлено, что дома у женщины находились кошка и собака. Полтора месяца назад кошка укусила хозяйку за предплечье, тогда женщина не стала обращаться к медикам. Спустя какое-то время собака умерла, а кошку ликвидировали из-за агрессивного поведения. При этом россиянка не сообщала в ветеринарные службы о гибели домашних животных. Предположительно, погибшие животные подхватили бешенство от лисы, которую иногда видели во дворе.

Ранее в Волгоградской области после укуса домашней собаки умерла восьмилетняя девочка. (фото by.utro.news)