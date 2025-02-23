Более сотни взрывов прогремело на реке в Карелии

Спасатели в субботу, 22 февраля, завершили взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорском округе. Об этом сообщает паблик госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

За два дня взрывных работ специалисты произвели 140 подрывов ледового покрытия. Удалось добиться значительных результатов.

Так, в различных местах уровень воды в реке Нижний Выг снизился от 15 сантиметров до одного метра. Подтоплений жилых домов допущено не было. // Фото госкомитета по ОЖ и БН