Более сотни программистов из разных стран съедутся в Карелию

С 28 января по 7 февраля в Петрозаводском государственном университете пройдут традиционные зимние сборы по спортивному программированию. В рамках сборов состоятся Открытые международные соревнования на Кубок Главы Республики Карелия по командному программированию среди студентов, сообщает пресс-служба ПетрГУ.

В сборах 2020 года принимают участие более 130 студентов (42 команды), представляющих вузы России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Польши, Румынии, Китая, США, Южной Кореи, Японии.

Соревнования проводятся в два тура по схеме и регламенту Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC). Определяется команда-абсолютный победитель и команды-призеры. Абсолютным победителем признается команда, решившая в отведенное время наибольшее число задач и имеющая меньшее суммарное штрафное время.

Церемония открытия соревнований состоится 28 января в 11:30 в 361-й ауд. главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33). Церемония награждения победителей соревнований на Кубок Главы Республики Карелия и закрытия сборов пройдет 7 февраля в 16:30.