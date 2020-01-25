25 января 2020, 14:55
Карелия - лучшая

Более сотни программистов из разных стран съедутся в Карелию

В Петрозаводском госуниверситете пройдут зимние сборы по спортивному программированию

С 28 января по 7 февраля в Петрозаводском государственном университете пройдут традиционные зимние сборы по спортивному программированию. В рамках сборов состоятся Открытые международные соревнования на Кубок Главы Республики Карелия по командному программированию среди студентов, сообщает пресс-служба ПетрГУ.

В сборах 2020 года принимают участие более 130 студентов (42 команды), представляющих вузы России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Польши, Румынии, Китая, США, Южной Кореи, Японии.

Соревнования проводятся в два тура по схеме и регламенту Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC). Определяется команда-абсолютный победитель и команды-призеры. Абсолютным победителем признается команда, решившая в отведенное время наибольшее число задач и имеющая меньшее суммарное штрафное время.

Церемония открытия соревнований состоится 28 января в 11:30 в 361-й ауд. главного  корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33). Церемония награждения победителей соревнований на  Кубок Главы Республики Карелия и закрытия сборов пройдет 7 февраля в 16:30.

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