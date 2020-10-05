Более сорока нетрезвых водителей поймала за неделю карельская ГИБДД
За минувшую неделю на дорогах республики автоинспекторы пресекли 41 нарушение правил дорожного движения, совершенное нетрезвыми водителями, сообщает ГИБДД Карелии.
Семеро из числа задержанных, отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении пяти водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.
Один нетрезвый водитель находясь на месте дорожной аварии, утверждал, что употребил алкоголь уже после совершения ДТП.
Автоинспекторы привлекли нарушителя ПДД РФ к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ. За невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, ему предстоит понести наказание в виде административного штрафа в 30 000 рублей и лишиться водительских прав на срок до 2 лет.
Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости за рулем.