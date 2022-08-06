Более полутора тысяч пьяных водителей сели за руль с начала года

Более полутора тысяч нетрезвых водителей были пойманы карельскими инспекторами ГИБДД с начала года. Из них 600 – в Петрозаводске. Только в июле попались 264 пьяных нарушителя, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Так, за предыдущий месяц в десяти ДТП с участием пьяных водителей погибли два человека и еще 11 пострадали. При этом самой аварийной стала федеральная трасса «Кола».

В Петрозаводске за 7 месяцев инспекторы отстранили от управления 585 нетрезвых водителей, 68 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно. Во избежание неудобных ситуаций в Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники несут службу с использованием персональных видеорегистраторов «Дозор-77», которые применяются при общении с участниками дорожного движения и при досмотре транспортных средств. Аудио- и видеоматериалы могут использоваться как доказательства. Фото: Госавтоинспекция.