Бывший лесничий проведет годы в колонии и выплатит огромной штраф

Бывшему сотруднику Кондопожского центрального лесничества суд вынес обвинительный приговор по двум статьям Уголовного кодекса - № 290 за получение взятки в крупном размере и №285 за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе следственного управления республики. Теперь мужчина проведет 8 лет в колонии строго режима и выплатит штраф в размере 3 млн 400 тыс рублей.

Следствием было установлено, что с января 2018 года по сентябрь 2019 года подсудимый при исполнении своих служебных обязанностей получал от предпринимателя крупную взятку. За эти деньги он скрыл незаконную вырубку, и виновный в этих действиях не понес никакого наказания. А в результате бездействия лесничего государству был причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей.

«Приговором Кондопожского суда подсудимому назначено наказание – 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 3 млн 400 тыс рублей. Приговор суда не вступил в законную силу»,

- дополнили в ведомстве. Фото: pxhere.