Невнимательные водители продолжают провоцировать ДТП на Кукковке

На перекрестке улиц Лыжная и Ровио вновь невнимательный водитель не заметил дорожных указателей и выехал на встречную полосу. Видео произошедшего опубликовано в группе ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

До аварии не дошло – в этот момент машины двигались по встречной полосе, но именно крайняя левая была свободна.

«Бывает, что умники с правого ряда прямо едут. Не раз видел, как в бок чуть не прилетали тем, кто по правилам едет», - комментирует один из подписчиков группы.

Водителей призывают быть внимательными, чтобы не доводить до ДТП. Скриншот и видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.