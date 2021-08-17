Более половины россиян никогда не сталкивались с «черной зарплатой»

Как россияне относятся к зарплатам «в конвертах» и как часто сталкиваются с таки явлением? Это выяснили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, 45% респондентов скорее с пониманием относятся к ситуации, когда работодатель платит сотрудникам зарплату неофициально. 46% к такому явлению относятся без понимания.

Также выяснилось, что 86% россиян получают всю свою зарплату официально. Полностью «в конверте» её получают 6%, ещё 5% получают зарплату частично официально, а частично — нет.

65% опрошенных заявили, что в течение всей своей трудовой деятельности ни разу не сталкивались с зарплатой «в конверте».

По мнению россиян, в том, что в нашей стране некоторые работники получают зарплату неофициально, виноваты, в первую очередь, власти (32%). Также ответственность за это возлагают на работодателей (25%) и высокие налоги (14%). // Фото: A-r-e-s / Pixabay