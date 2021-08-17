Умер известный в Карелии врач Реваз Чехерия

Ушел из жизни известный в Карелии врач Реваз Чехерия. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики РК.

Чехерия был одним из участников создания общества грузинской культуры Карелии. Оно стало одним из первых национальных объединений в нашей республике.

«Реваз Мамиевич выступил инициатором и идейным вдохновителем десятков мероприятий, направленных на сохранение мира и согласия в Карелии, недель грузинской культуры, художественных выставок, конкурсов и концертов, проведение которых стало сегодня доброй традицией. Светлый, мудрый и добрый человек – он всегда был готов помочь людям»,

- отметили в Миннаце РК. Фото pixabay.com/Myriams-Fotos