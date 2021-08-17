Соломенский парк пообещали замостить цветной брусчаткой

В Соломенском парке уложат брусчатку. Мэрия Петрозаводска заключила контракт на работы с компанией ООО «Стройснаб Про» на 1,8 млн рублей. Цветную брусчатку уложат на площади 573 кв.м. Специалисты комитета ЖКХ встретятся с активными местными жителями, чтобы определиться с формой раскладки. Работы планируют завершить в октябре.



Год назад в парке отдаленного района столицы Карелии оборудовали уличное освещение, поставили скамейки и урны. В районе улицы Труда поставили каменную контейнерную площадку для твердых коммунальных отходов.

Благоустройство парка продолжат в 2022 году. В мэрии сообщили, что возле парка хотят разместить зону для активного отдыха с тренажерами и спортивной площадкой. Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о проблемах благоустройства района. Подробнее в материале «Пизанские башни» и стойкий аромат отравляют жизнь в Соломенном». (фото ru.wikipedia.org)