Более миллиона рублей выплатит виновник ДТП страховой компании

Лахденпохским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску страховой компании к В. о взыскании страхового возмещения в порядке суброгации, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»

Иск предъявлен по тем основаниям, что в 2019 году произошло ДТП, в результате которого транспортному средству, принадлежащему гражданину Я. были причинены механические повреждения.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что ДТП произошло в результате нарушения Правил дорожного движения водителем В.

На момент ДТП гражданская ответственность водителей была застрахована в установленном законом порядке, а автомобиль гражданина Я. также был застрахован по риску «КАСКО». В связи с тем, что данный страховой случай предусмотрен договором страхования (признана полная гибель транспортного средства гражданина Я.), страховой компанией по «КАСКО» гражданину Я. было выплачено страховое возмещение в счет причинённого ущерба.

В соответствии с п. 1 ст. 965 ГК РФ, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, то к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме, с В. в пользу страховой компании в порядке суброгации взыскано 1 188 500 руб. в счёт возмещения ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием.

Решение суда в законную силу не вступило.