Более двух километров трассы Петрозаводск-Суоярви теперь освещены

В республике продолжается проведение инженерных мероприятий в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Об этом сообщает пресс-служба минтранса.

В этом году недостающими элементами освещения оборудовали участок автодороги «Петрозаводск-Суоярви» протяженностью 2,3 км. Кроме того, освещение трассы Леппясильта - Олонец появилось в районе деревни Ууксу. Также выполняется комплекс работ на дороге в границах села Сумский Посад Беломорского района, протяженностью 6,8 км.

В ведомстве отметили, что с 2019 по 2021 годы были обустроены линии освещения в 23 населенных пунктах протяженностью более 50 км. // Фото: vk.com/uuksunjoki.