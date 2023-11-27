Более 40 аварий с участием животных произошло в Карелии

С начала года на дорогах Карелии произошло более 40 аварий с участием животных, четыре человека получили травмы в трех ДТП, сообщили в Госавтоинспекции.

Автомобилистов призвали быть внимательными при движении за городом, соблюдать скоростной режим, быть готовыми к остановке в случае неожиданного изменения дорожной обстановки.

Ранее мы сообщали о странном поведении лосей в Приладожье. Животные стали выходить трассу «Сортавала». // фото unsplash.com