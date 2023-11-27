Мужчина учинил безобразие в кафе на Кукковке

Сотрудники одного из кафе в Петрозаводске обратились за помощью к силовикам. Нужно было усмирить буйного посетителя, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел в микрорайоне Кукковка. Агрессию проявлял 48-летний нарушитель. Он разбил посуду, сломал входную дверь, оскорблял персонал заведения.

Мужчину скрутили сотрудники вневедомственной охраны и передали полиции. // фото: Росгвардия