27 ноября 2023, 12:41
Мужчина учинил безобразие в кафе на Кукковке
Росгвардейцы задержали буйного петрозаводчанина
Сотрудники одного из кафе в Петрозаводске обратились за помощью к силовикам. Нужно было усмирить буйного посетителя, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Инцидент произошел в микрорайоне Кукковка. Агрессию проявлял 48-летний нарушитель. Он разбил посуду, сломал входную дверь, оскорблял персонал заведения.
Мужчину скрутили сотрудники вневедомственной охраны и передали полиции. // фото: Росгвардия