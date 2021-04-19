Более 30 групп в детсадах Петрозаводска закрыты на карантин по ОРВИ

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали о ситуации с ОРВИ в республике. За минувшую неделю в Карелии при обследовании больных выделили шесть респираторных вирусов: 1 вирус парагриппа, 2 - риновирус, 1 - сезонный коронавирус, 2 - бокавирус. 15 человек были госпитализированы с диагнозом ОРВИ.

В Карелии за этот период зарегистрировали 5477 случаев ОРВИ. Уровень заболеваемости среди населения выше эпидпорога на 16,4%. Меньше болеют дети. В сравнении с предыдущей неделей отмечено снижение заболеваемости ОРВИ среди населения на 5,4%. Высокая заболеваемость зафиксирована в Пряжинском районе.

В Петрозаводске из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность пяти классов в четырех школах, а также 39 групп в 22 детских садах. (фото riavrn.ru)