Более 30 деревьев и кустарников высадили в Бородинском сквере

В четверг, 23 сентября, на Зареке прошла акция по озеленению. В мэрии сообщили, что на территории Бородинского сквера сажали деревья и кустарники.

Благоустроить общественную территорию пришли сотрудники комитета ЖКХ, учащиеся Державинского лицея и школы № 8, студенты Лесотехнического техникума и экологического объединения Green Crew из ПетрГУ, неравнодушные горожане.

В зеленой зоне они высадили два шершавых вяза, шесть черешчатых дубов, две черёмухи Маака, пять мелколистных лип, три колючих голубых ели, десять калинолистных пузыреплодников и три венгерских сирени.

Напомним, 24 сентября в 16:00 пройдет аналогичная акция около городской детской поликлиники № 1 на Октябрьском проспекте. Там посадят живую изгородь из иволистных спирей.

Всех желающих приглашают приходить и принимать участие в озеленении. Инвентарь горожанам предоставят. // Фото: источник