У костомукшского предприятия нашли более 4-х тонн сомнительной сельди

Одно из предприятий Костомукши выловило 4,1 тонны беломорской сельди с 1 января по 28 июня текущего года. Но документов, подтверждающих качество этой рыбы, у промысловиков не было, сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве выяснили, что предприятие зарегистировано в ФГИС «Цербер», но не оформляло ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий».

Организация хранила выловленную сельдь в морозильной камере морского контейнера в Чупе. Производственные ветеринарные сопроводительные документы на выловленную рыбу не оформляли, ветеринарно-санитарную экспертизу не проводили.

Рыбу собирались закоптить, а потом уже оформить всю необходимую документацию, пояснили на предприятии.

За нарушение правил хранения продуктов животноводства предприяти привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. // Фото: «Невские новости»