Более 2600 жителей Карелии прошли тестирование ГТО в этом году

За 9 месяцев текущего года в Карелии тестирование ГТО прошли 2665 человек. Из них 567 сдали все нормативы и получили знаки физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщили в Минспорта Карелии.



Из 567 человек, получивших знаки ГТО в Карелии, золотых знаков – 517, серебряных – 35, бронзовых – 15.



В октябре знаки ГТО в республике получат еще 333 человека. Большинство из них – жители районов. В Петрозаводске Региональный оператор ГТО планирует вручить 98 золотых знаков и по одному серебряному и бронзовому. //Фото: www.gto.ru