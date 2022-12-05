В Петрозаводске более 20 единиц техники боролись с последствиями снегопада, начавшегося в воскресенье и продолжившегося до утра понедельника. Это стало первым испытанием снегом для нового подрядчика.

По словам главы столицы Карелии, ООО «Кондопожское ДРСУ» и субподрядчики ООО «ТТК» и ООО «ДСМ» круглосуточно работают во всех районах.

На улицы вывели комбинированные дорожные машины, тракторы и фронтальные погрузчики.

«Всего – более 20 единиц техники и так называемые «ручники», попросту – дворники с лопатами. Все дороги уже обработаны песко-соляной смесью. Подрядчик приступил к оплужке»,

- написал вечером 4 декабря Владимир Любарский. Убирали, по его словам, и ночью.

Подрядчики отчитались о проделанной работе, специалисты мэрии проверили. Результат обсудят сегодня. По мнению сити-менеджера, механизмы надо совершенствовать. // фото со страницы главы города