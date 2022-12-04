Синоптики предупредили о снегопаде

Сильный снег будет идти 4 и 5 декабря. Об осадках предупреждает карельский ЦГМС, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

«С вечера 4 декабря, ночью и утром 5 декабря местами по юго-западным, западным районам Карелии ожидается сильный снег»,

- предупредили в ЕДДС.

Снегопад может затронуть и Петрозаводск. Отметим, что осадки в карельской столице начались еще утром в воскресенье, снег не прекращается. По информации паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в городе может выпасть 5-7 мм осадков, что примерно равно слою снега в 5-7 см.

«Однако, слабая метель будет немного разгонять снег по углам», - сказано в сообщении погодной группы «ВКонтакте».

Ранее ГИБДД Карелии обратилась к автомобилистам из-за ветра, метели и снегопада и призвала соблюдать ПДД. // фото «Петрозаводск говорит»