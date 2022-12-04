04 декабря 2022, 10:01
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет долгожданный снег
Погода начнет меняться, осадки ожидаются сегодня вечером
Снегу быть. Карельские синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет долгожданный снег.
Осадки ожидаются с воскресенья. Атлантические циклоны начнут оттеснять антициклон Эрик. К вечеру 4 декабря снег ожидается на большей части Карелии, прогнозируют в региональном гидрометцентре.
«В последующие дни недели под влиянием атмосферных фронтов выпадение снега различной интенсивности сохранится»,
- уверены специалисты.
Температура воздуха по ночам будет зависеть от облачности. В среднем температура составит -4,-9, при прояснениях может понижаться до -14, а днем -2, -7 градусов.
Среднесуточная температура станет выше, хотя все еще на 1-3 градуса будет отставать от средних многолетних значений. // фото «Петрозаводск говорит»