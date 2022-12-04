Снегу быть. Карельские синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет долгожданный снег.

Осадки ожидаются с воскресенья. Атлантические циклоны начнут оттеснять антициклон Эрик. К вечеру 4 декабря снег ожидается на большей части Карелии, прогнозируют в региональном гидрометцентре.

«В последующие дни недели под влиянием атмосферных фронтов выпадение снега различной интенсивности сохранится»,

- уверены специалисты.

Температура воздуха по ночам будет зависеть от облачности. В среднем температура составит -4,-9, при прояснениях может понижаться до -14, а днем -2, -7 градусов.

Среднесуточная температура станет выше, хотя все еще на 1-3 градуса будет отставать от средних многолетних значений. // фото «Петрозаводск говорит»