Более 160 тысяч россиян умерли от коронавируса

За последние сутки в России выявлены 23 508 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 785 человек, выписаны - 14 893. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 3330 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1914, в Мурманской области - 237, в Ленинградской области - 235, в Вологодской области - 226, в Архангельской области - 221.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 6 312 185 раз. Скончались 160 137 человек. Фото pixabay.com/mariohagen