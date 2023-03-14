Более 16 тысяч человек предстоит расселить в Петрозаводске

14 марта на правительственном совещании обсудили, как продвигается реализация программы расселения аварийного жилья в Петрозаводске.

В 2023 году завершается программа, в рамках которой необходимо было расселить 718 квартир, где проживает 2 тысячи человек. Пока расселено 326 квартир. В 2023 году предполагается расселить 358 квартир в два новых дома, которые строятся на улице Боровая. Степень готовности домов составляет 80 процентов. Путем приобретения жилья на вторичном рынке или предоставления компенсаций собственникам предполагается расселить еще 34 квартиры.

Новая программа, которая должна начаться с 2024 года, в 10 раз превышает количество квартир, подлежащих расселению. Так, после 1 января 2017 года аварийными в Петрозаводске признан 681 многоквартирный дом, где проживает 16 725 человек. Таким образом, придется расселить 7079 квартир общей площадью 288,5 тысячи квадратных метров.

На совещании было отмечено, что придется строить новые многоквартирные дома. Предполагается, что первые четыре дома будут построены к концу 2025 года. С помощью возведения новых домов планируется расселить не менее 175 тысяч квадратных метров.

Для сравнения, в 2022 году в Петрозаводске удалось ввести в строй только 147,1 тысячи квадратных метров жилья. В эти цифры входит не только многоквартирное строительство, но и возведение индивидуальных жилых домов. // фото freepik.com