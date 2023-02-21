21 февраля 2023, 11:25
Более 11 тысяч новых заболевших ковидом выявили в России
В стране коронавирус убил еще 38 человек
За последние сутки в России выявлены 11 277 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 38 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.
В Карелии зарегистрированы 115 новых заболевших. В больницы доставлены 25 человек.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 395 867 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,18 миллиона. // Фото: unsplash.com