Более 11 тысяч новых заболевших ковидом выявили в России

За последние сутки в России выявлены 11 277 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 38 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 115 новых заболевших. В больницы доставлены 25 человек.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 395 867 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,18 миллиона. // Фото: unsplash.com