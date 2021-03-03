Более 10 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 2 марта

За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 10 535 человек. Умерли 452 пациента. Выздоровели 15 694 человека. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

В Москве 1284 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 962, в Вологодской области - 150, в Ленинградской области - 144, в Архангельской области - 117, в Мурманской области - 75.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 278 750 раз. Скончались 87 348 пациентов.

Напомним, в Карелии 2 марта подтверждены 104 новых случая заражения Covid-19. Фото lyceum3-brn.ru