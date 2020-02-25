Ближайшей ночью в Карелии похолодает до -20

Завтра, 26 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -8-10, днем -3-5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой, на северо-востоке местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью -7-12, местами до -20, днем -1-6, на севере местами до -10.

В Костомукше -9-11, ясно.

В Сегеже -5-7, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -2-7, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.

О том, какую погоду ждать жителям Карелии на этой неделе, читайте в нашем материале.