Библиотеку в Кондопоге переселяют в неотремонтированное здание

Текст: Антонина Кябелева,

фото: Ирина Ильина

Коллектив Кондопожской районной библиотеки имени Б. Е. Кравченко оказался в непростой ситуации. Администрация Кондопожского района намерена срочно переселить библиотеку в другое здание. По мнению руководителя библиотеки Ирины Ильиной, поспешный переезд в здание бывшего детского садика, не приспособленного для библиотечной деятельности, может нанести серьезный удар по работе библиотеки.

Сотрудники и читатели районной библиотеки обратились к главе РК Артуру Парфенчикову с просьбой о поддержке. Обращение подписали около ста человек. Граждане считают недопустимым, когда муниципальная власть в ультимативной форме пытается заставить коллектив библиотеки переехать в неотремонтированное здание, в заведомо худшие условия.

«Мы считаем, что в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле»… органы местного самоуправления не вправе принимать решения и осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-технического обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания. Переезд Центральной районной библиотеки, являющейся методическим центром для библиотек Кондопожского района, а также Центром межнационального сотрудничества в г. Кондопоге, в неотремонтированное помещение, и в такие короткие сроки, недопустим, а также является нарушением ФЗ № 78», - сказано в обращении к Артуру Парфенчикову.

Сейчас центральная библиотека Кондопоги расположена в здании на улице Советов, которое в 1993 году Кондопожский ЦБК специально для нее построил. Просторные читальные залы, специальные помещения для фондохранилища, для студии звукозаписи, грузовой лифт, - все было предусмотрено для того, чтобы и читатели, и сотрудники библиотеки чувствовали себя комфортно.

После смерти легендарного директора комбината Виталия Федермессера комбинат стал активно избавляться от непрофильного имущества. В 2018 году очередь дошла до здания библиотеки. Новым собственником стала питерская фирма ООО «Легион Недвижимость». Библиотека, которая занимает около 800 квадратных метров, и расположенное в этом же здании музыкальное отделение кондопожской школы искусств вынуждены арендовать помещения у нового собственника. По словам Ирины Ильиной, аренда помещения для библиотеки обходится муниципалитету в 433 тысячи рублей в год. Коммунальные платежи составляют порядка 312 тысяч рублей в год.

«Собственник нас не выгоняет. Его вполне устраивает, что в здании находится библиотека. Но у нас в Кондопоге началась оптимизация детских садов и освободились три корпуса. В один из них кондопожская районная администрация решила перевести библиотеку.

Это здание 1960 года постройки, расположено в центре города на улице Пролетарская. Но вход на территорию есть только с дворовой части, где расположены мусорные контейнеры и старый сарай. С центральной части вход перекрыт, потому что там сделан большой детский городок.

Мы пытались объяснить руководству администрации, что если переселять библиотеку, то сначала нужно создать условия, чтобы библиотека могла нормально работать. В детском садике нужно делать реконструкцию. В здании в каждой группе остались детские туалетики, которые не нужны ни нам, ни нашим читателям. Наш абонемент и читальный залы не влезают в те помещения, которые есть в детском учреждении. У нас открыт филиал президентской библиотеки, студия звукозаписи, мы участвуем в национальном проекте «Культура», в рамках которого создаем первую модельную детскую библиотеку в Карелии. Если нас заставят переехать в неприспособленное для работы здание, то все наши многолетние усилия окажутся под большим вопросом», - сказала Ильина.

Библиотека в последнее время тоже пережила серьезное сокращение штатов. Ирина Ильина сказала, что в администрации и раньше намекали, что, скорее всего, библиотеке придется переезжать в другое здание. В апреле руководителя библиотеки поставили, как говорится, перед фактом.

«Вызвали 12 апреля на совещание и сказали, что до конца апреля нужно переехать. Нам было это сказано в достаточно строгой форме. Мы пытались объяснить, что это нереально»,

- рассказала руководитель библиотеки.

Ирина Ильина пожаловалась, что в администрации не слышат аргументы сотрудников библиотеки: «У нас абсолютно нет взаимопонимания. Администрация нас не слышит, призывает нас к совести, упрекает, что мы тратим бюджетные деньги, что мы капризничаем. Конечно, нам очень жалко расставаться с удобными, просторными помещениями, в которых мы работаем с 1993 года. Но мы не встаем в позу. Мы только просим сделать ремонт, чтобы было комфортно нашим читателям».

По ее словам, в администрации предлагают сначала переехать, а потом думать, как сделать ремонт.

«Мы знаем, что потом администрация не сделает нам ремонт никогда»,

- убеждена Ильина.

21 апреля в администрации Кондопожского района вновь состоялась встреча с руководством библиотеки. После обращения жителей Кондопоги к Парфенчикову чиновники кондопожской администрации пошли на минимальные уступки.

Во всяком случае, Ирина Ильина рассказала, что в администрации попросили вновь осмотреть здание детского садика и составить перечень обязательных работ, необходимых для переезда библиотеки. Хотя, по мнению Ильиной, для районной библиотеки предложенное здание детского сада слишком мало. Она искренне завидует коллегам из Сортавалы, которым было передано под библиотеку историческое здание женской школы. Там, видимо, чиновники более дальновидны.

Лично мне искренне жаль, что в Кондопоге нельзя поставить социальный эксперимент. Взять и перевезти чиновников районной администрации в неотремонтированные корпуса освободившихся детских садов. Хотя бы на полгода. Хотя бы до проведения в этих помещениях ремонта. Я уверена, что при этом сценарии развития событий ремонт был бы проведен качественно и в сжатые сроки.