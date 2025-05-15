Безработный из Карелии угнал машину почти за три миллиона в Ленобласти

34-летний безработный из Карелии с криминальным прошлым попался на угоне автомобиля Haval F7 в Ленобласти.

В полицию обратился владелец иномарки, когда не увидел машину рано утром 14 мая у дома в Мурино. Ущерб от пропажи новенького автомобиля составил 2,6 млн рублей, передает 47news.

Угонщика остановили на окраине Северной столицы. Сотрудники ГАИ предположили, что водитель нетрезв, его отвезли в отделение.

Оказалось, что ранее житель Карелии несколько раз привлекался к уголовной ответственности за разбои и применение насилия в отношении представителя власти. © «Петрозаводск говорит»