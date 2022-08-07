Беженцам с Луганщины помогают карельские следователи

В настоящее время на территории Карелии находится 492 человека, вынуждено покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Сотрудники регионального следкома продолжают оказывать беженцам содействие в решении жизненно важных вопросов, сообщает пресс-служба ведомства.

«На прошедшей неделе семью из ЛНР, приехавшую в Беломорск, принял руководитель следственного управления Евгений Швец. Он подробно ответил на интересующие их вопросы относительно получения гражданства, условий проживания, возможности трудоустройства, в том числе выразил готовность оказать содействие в получении гуманитарной помощи, продуктов питания и предметов первой необходимости»,

- рассказали в пресс-службе.

Сотрудники следственного отдела по Беломорску не остались в стороне и навестили переехавшую в Карелию семью. Они передали необходимые предметы для дома и хозяйства, и отметили, что содействия в решении вопросов, с которыми могут столкнуться беженцы, будет продолжено и в дальнейшем. Фото: karelia.sledcom.ru