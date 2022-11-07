Без сирен - мэрия объяснила, как пройдет проверка системы оповещения

Сирены во вторник выть не будут. В мэрии пояснили, что при проверке системы оповещения не будут задействованы сирены, установленные в городе. В карельской столице 8 ноября с 10:43 до 10:45 прервется только теле и радио вещание. В течение нескольких минут на первом и втором федеральных каналах, а также на частоте 102.2 FM будут информировать о проведении проверки.

Сегодня днем паблик администрации опубликовал информацию о плановой технической проверке системы оповещения, сопроводив свой пост картинкой сирен. Выбор фотографии в мэрии объяснили тем, что им было сложно подобрать что-то другое. Поэтому они взяли снимок с четырьмя сиренами.